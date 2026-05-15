Царукян оценил бой Чимаева со Стриклендом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт поединка своего друга Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«Думал, что после первого отрезка Хамзат сможет продержаться ещё четыре раунда, но всё же считаю, что бой был равным, а в равном бою чемпион становится чемпионом», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.