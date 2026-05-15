Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников к турниру UFC Fight Night 276

Результаты взвешивания участников к турниру UFC Fight Night 276
Сегодня, 15 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 276, который пройдёт в воскресенье, 17 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 276.

Главный кард:

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Арнольд Аллен (65,99 кг) vs Мелкизаэл Коста (65,99 кг).
Полулёгкий вес: Ту Хо Чхве (66,22 кг) vs Даниэль Сантос (65,77 кг).

Легчайший вес: Малкольм Уэллмейкер (61,46 кг) vs Хуан Диас (61,46 кг).
Промежуточный вес (до 97,52 кг): Модестас Букаускас (96,84 кг) vs Кристиан Эдвардс (97,29 кг).

Легчайший вес: Тимоти Куамба (61,68 кг) vs Бернардо Сопай (61,68 кг).
Полусредний вес: Николай Веретенников (77,33 кг) vs Калинн Уилльямс (77,33 кг).

Прелимы:

Полутяжёлый вес: Джордж Токкос (93,21 кг) vs Иван Эрслан (93,21 кг).
Лёгкий вес: Томас Гантт (70,76 кг) vs Артур Минев (70,3 кг).

Женский легчайший вес: Кетлен Виейра (61,68 кг) vs Жаклин Кавальканти (61,46 кг).
Средний вес: Коди Брандейдж (84,14 кг) vs Андре Петроски (84,14 кг).

Женский минимальный вес: Элис Арделян (52,61 кг) vs Польяна Виана (52,38 кг).
Наилегчайший вес: Даниэль Барес (56,92 кг) vs Луис Гуруле (56,92 кг).

Женский минимальный вес: Шона Бэннон (52,38 кг) vs Николь Кальяри (52,38 кг).

