Арман Царукян отметил сильные стороны Илии Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отметил сильные стороны 29-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«У него хорошие скорость, бокс и калф-кик. Вот и всё», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.