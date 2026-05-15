Арман Царукян заявил, что Чимаев действительно намерен провести реванш со Стриклендом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян подтвердил, что его друг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отказался от идеи перехода в полутяжёлый вес и теперь хочет провести реванш с новоиспечённым чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Хамзат хочет провести реванш. Он готов, его мотивация выше, чем раньше», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.