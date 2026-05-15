«Неприятно, но что поделать». Царукян — о том, что является запасным боя Топурия — Гэтжи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался, что ему неприятно быть страхующим поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Я в предвкушении. Если что-то случится, они позовут меня, к этому готовлюсь. Уже сижу на диете. Всегда неприятно быть запасным, но что поделать», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

