Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он капитан глубоких вод. Его грэпплинг сильно недооценён». Роган — о победе Стрикленда

«Он капитан глубоких вод. Его грэпплинг сильно недооценён». Роган — о победе Стрикленда
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил восхищение выступлением соотечественника Шона Стрикленда в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Я всё время болел за Стрикленда. Шон — чёртов капитан глубоких вод. Он знает, как нырять на туда, чувак. И Стрикленд знает, как выживать. Что касается Хамзата, если он перевёл тебя, захочет держать в партере и просто избивать, не тратя много сил, как это было с Дрикусом. Однако с Шоном так не получится. Стрикленд не будет сидеть сложа руки. Его очень сложно удерживать на одном месте. Его грэпплинг сильно недооценён. С этим парнем непросто справиться, а у него ещё и была травма плеча. Я заметил это перед тем, как бой начался», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android