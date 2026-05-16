«Он капитан глубоких вод. Его грэпплинг сильно недооценён». Роган — о победе Стрикленда

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил восхищение выступлением соотечественника Шона Стрикленда в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«Я всё время болел за Стрикленда. Шон — чёртов капитан глубоких вод. Он знает, как нырять на туда, чувак. И Стрикленд знает, как выживать. Что касается Хамзата, если он перевёл тебя, захочет держать в партере и просто избивать, не тратя много сил, как это было с Дрикусом. Однако с Шоном так не получится. Стрикленд не будет сидеть сложа руки. Его очень сложно удерживать на одном месте. Его грэпплинг сильно недооценён. С этим парнем непросто справиться, а у него ещё и была травма плеча. Я заметил это перед тем, как бой начался», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.