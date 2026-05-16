Ислам Махачев отреагировал на решение Анатолия Малыхина завершить карьеру в ММА

34-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на решение бывшего чемпиона One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Анатолия Малыхина завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Малыхин — легенда», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Российский боец объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА после боя с сенегальцем Умаром Кейном, которого победил нокаутом в четвёртом раунде. В рекорде Анатолия Малыхина в смешанных единоборствах 15 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.