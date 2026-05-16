Турнир MVP Джейка Пола: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США) пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя. Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск.
Главный кард:
- Женский полулёгкий вес: Ронда Роузи – Джина Карано.
- Полусредний вес: Нейт Диаз – Майк Перри.
- Тяжёлый вес: Франсис Нганну – Филипе Линс.
- Лёгкий вес: Салахдин Парнасс – Кеннет Кросс.
- Тяжёлый вес: Жуниор дос Сантос – Робелис Деспань.
Прелимы:
- Полусредний вес: Намо Фазил – Джейк Бобян.
- Легчайший вес: Адриано Мораес – Фуми Нкута.
- Полусредний вес: Джейсон Джексон – Джефферсон Крейтон.
- Полулёгкий вес: Давид Мгоян – Альберт Моралес.
- Договорной вес (59 кг): Алине Перейра – Джейд Массон-Вонг.
- Договорной вес (74,8 кг): Крис Авила – Брэндон Дженкинс.
