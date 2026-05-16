Фрэнсис Нганну — Филипе Линс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе пройдёт турнир под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP). В рамках соглавного события турнира бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну сразится с бразильцем Фелипе Линсом.

Начало турнира — в 2:00 мск, бой начнётся ориентировочно в 4:00 мск. Трансляция турнира будет доступна на Netflix. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и событий вокруг него.

Фрэнсису Нганну 39 лет. 18 побед и три поражения — такова статистика камерунца. Нганну выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года.

Фелипе Линсу 40 лет. На его счету 18 побед и пять поражений. Линс выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года.