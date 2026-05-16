Ронда Роузи — Джина Карано: где смотреть бой, на каком канале

В воскресенье, 17 мая, в рамках дебютного турнира лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) в Лос-Анджелесе (США) состоится главный бой вечера: член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи проведёт поединок против соотечественницы Джины Карано.

Начало турнира — в 2:00 мск, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск. Трансляция турнира будет доступна на Netflix. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и событий вокруг него.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. Выступала в WWE с 2018 по 2023 год.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.