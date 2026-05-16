Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи — Джина Карано: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Ронда Роузи — Джина Карано: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя. Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

Трансляцию турнира проведёт платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего турнира.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.

Материалы по теме
MVP: легендарные девушки возвращаются! Роузи и Карано готовы удивить. LIVE
Live
MVP: легендарные девушки возвращаются! Роузи и Карано готовы удивить. LIVE

Ронда Роузи — главная девушка в ММА

Материалы по теме
Две легенды бьются за десятки миллионов. Сколько заработают Роузи и Карано
Две легенды бьются за десятки миллионов. Сколько заработают Роузи и Карано
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android