Ронда Роузи — Джина Карано: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя. Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

Трансляцию турнира проведёт платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего турнира.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.

