Турнир MVP Джейка Пола: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Главным событием вечера станет возвращение легендарных Ронды Роузи и Джины Карано в ММА после длительного простоя.

Начало турнира — в 2:00 по московскому времени, главный бой начнётся ориентировочно в 4:30 мск. Трансляцию турнира проведёт платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего турнира.

Напомним, на турнире из именитых представителей ММА подерутся Фрэнсис Нганну и Филипе Линс, а также Нейт Диаз и Майк Перри.

Ронда Роузи — главная девушка в ММА