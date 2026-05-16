«Мы готовили эту плюху». Дайнеко нокаутировал Мохнаткина на Ural FC 12

Российский тяжеловес Владимир Дайнеко в пятницу, 15 мая, в Москве в главном поединке ММА-турнира Ural FC 12 техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Михаила Мохнаткина.

После победы Дайнеко дал комментарий о поединке.

«Признаюсь, мы готовили эту плюху. Но всё произошло гораздо быстрее. Я готовился на полный бой, при этом мы готовили эту буханочку. Мне теперь стало удобно работать с левшами. Это одна из самых значимых побед в карьере. Я выходил на этот поединок на поражении. И для меня было важно вернуться на победный путь. И не будем забывать, что Михаил Мохнаткин – легендарный боец, которого было круто победить. Сейчас я обратился к Кириллу Сидельникову и сказал, что если у них в августе состоится турнир, то я готов», — сказал Владимир после боя.

Напомним, Владимир Дайнеко (18-6) по ходу карьеры выступал в таких промоушенах, как RCC, LFA, Eagle FC, S-70, АСВ и Fight Nights.

Михаил Мохнаткин (16-7-2) также имеет богатый опыт выступлений в известных лигах, среди которых ACA, Fight Nights, S-70, RCC и PFL.

