Конор Макгрегор в шаге от заключения контракта на бой с Максом Холлоуэем — New York Times

Конор Макгрегор близок к долгожданному возвращению в UFC. По информации зарубежных источников, ирландец ведёт финальные переговоры о поединке против Макса Холлоуэя.
Ожидается, что бой состоится 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena. Предполагается, что спортсмены встретятся в полусреднем весе — для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.
Сообщается, что официальное подтверждение поединка может появиться уже в ближайшие дни. При этом 37-летний Макгрегор уже активно готовится к возвращению и находится в полноценном тренировочном лагере.
Последний бой ирландец провёл летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон.
