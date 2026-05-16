Конор Макгрегор в шаге от заключения контракта на бой с Максом Холлоуэем — New York Times

Конор Макгрегор близок к долгожданному возвращению в UFC. По информации зарубежных источников, ирландец ведёт финальные переговоры о поединке против Макса Холлоуэя.

Ожидается, что бой состоится 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena. Предполагается, что спортсмены встретятся в полусреднем весе — для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Сообщается, что официальное подтверждение поединка может появиться уже в ближайшие дни. При этом 37-летний Макгрегор уже активно готовится к возвращению и находится в полноценном тренировочном лагере.

Последний бой ирландец провёл летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке