Фрэнсис Нганну — Филипе Линс: где смотреть бой, на каком канале

В ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, на арене «Интьют Доум» состоится дебютный турнир промоушена Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP), в соглавном бою которого 39-летний бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну встретится с 40-летним бразильцем Филипе Линсом. Начало их поединка запланировано на 4:00 мск.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Свой последний поединок по правилам ММА Нганну провёл 20 октября 2024 года в PFL, где нокаутировал Ренана Феррейру. Линс 9 марта 2024-го дрался в UFC с представителем Молдавии Ионом Куцелабой, победив единогласным решением.