Царукян опроверг слухи, что Чимаев провалил взвешивание перед боем со Стриклендом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян ответил на обвинения в адрес бывшего чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, по поводу возможного проваленного взвешивания перед боем за титул с американцем Шоном Стриклендом на UFC 328.

«Он сделал вес, потому что перед официальными взвешиваниями вы проходите ещё одно взвешивание — UFC проверяет вас, ваш вес, и там он был в порядке, и только потом вас допускают на сцену. Если на автоматических весах 186, вы не можете пройти на официальные», — сказал Царукян на YouTube-канале JAXXON PODCAST.