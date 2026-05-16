20-летний боец Хамзаев, занимавшийся с Чимаевым, заявил, что победит всех легковесов UFC

20-летний американский боец Ансар «Борз» Хамзаев, родившийся в России и занимавшийся в лагере бывшего чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева, заявил, что победит любого бойца в лёгком весе в UFC.

— Я знаю, ты хочешь драться с Алджамейном Стерлингом, но будем честны сейчас — это, вероятно, не произойдёт, но шанс на попадание в UFC есть. Итак, теперь 6-0 в насыщенном лёгком дивизионе. Как думаешь, ты заявил о себе как о главном имени на вершине, и если тебя не позовут, то ты следующий в очереди на пояс LFA?
— Я вундеркинд в этом спорте. Мне всего 20 лет, и я могу побить их всех — всех, кого видите. Всех бойцов из топ-5, чемпиона Топурию — неважно. Я могу побить их всех, — приводит слова Хамзаева пресс-служба промоушена LFA.

В качестве профессионала Ансар провёл шесть боёв, выиграв каждый из них. В последнем поединке 15 мая на турнире LFA 232 он удушающим победил Джордана Тага.

