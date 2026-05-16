Царукян — о бое Чимаева и Стрикленда: претендент должен отобрать пояс, выигрывая уверенно

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что судьи приняли неправильное решение, присудив победу Шону Стрикленду в поединке за чемпионство в среднем весе с Хамзатом Чимаевым.

«Весогонка была тяжёлой, даже так — это была суровая весогонка. На следующее утро он чувствовал себя хорошо, я спросил его. Но в бою мы видели, что после первого раунда он устал и просто обменивался ударами. Да, вероятно, скорее всего, дело в весогонке. Я ещё не говорил с ним о бое, о весогонке и о том, как он чувствовал себя во время боя. Скорее всего, все сложности были из-за весогонки, потому что здесь, на тренировках, он проводил пять раундов спаррингов без остановки, избивал всех, боролся 25 минут.

Но в близком бою чемпион должен оставаться чемпионом, а претендент должен отобрать пояс, когда выигрывает уверенно, а не просто в тяжёлом бою, и ему отдают пояс», — сказал Царукян на YouTube-канале JAXXON PODCAST.