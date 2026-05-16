Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон заявил, что уже девять лет не употребляет запрещённые вещества

Майк Тайсон заявил, что уже девять лет не употребляет запрещённые вещества
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил, что уже на протяжении девяти лет не употребляет запрещённые вещества.

«Одна дама как-то недавно назвала меня наркоторговцем. Но у меня не хватит дисциплины, чтобы быть наркоторговцем, потому что я употреблял в своём собственном доме. Я бы хотел, чтобы у меня была дисциплина, чтобы быть наркоторговцем. Я был бы богат. Как будто бы кто только не захочет купить у меня запрещённых веществ, даже копы.

Мне нравилось ловить кайф. Кайф был моей жизнью. Но сейчас я полностью трезв. И я уже не употребляю девять лет», — сказал Тайсон на YouTube-канале Theo Von.

