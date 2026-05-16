Майк Тайсон заявил, что уже девять лет не употребляет запрещённые вещества

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил, что уже на протяжении девяти лет не употребляет запрещённые вещества.

«Одна дама как-то недавно назвала меня наркоторговцем. Но у меня не хватит дисциплины, чтобы быть наркоторговцем, потому что я употреблял в своём собственном доме. Я бы хотел, чтобы у меня была дисциплина, чтобы быть наркоторговцем. Я был бы богат. Как будто бы кто только не захочет купить у меня запрещённых веществ, даже копы.

Мне нравилось ловить кайф. Кайф был моей жизнью. Но сейчас я полностью трезв. И я уже не употребляю девять лет», — сказал Тайсон на YouTube-канале Theo Von.