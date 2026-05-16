«Бей и не пропускай». Джейк Пол затроллил Нганну из-за поединка с Энтони Джошуа

Американский боксёр, блогер и создатель промоушена MVP Джейк Пол затроллил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну из-за поражения в боксёрском бою с Энтони Джошуа. Энтони нокаутировал Фрэнсиса во втором раунде, а Джейка — в шестом.

Пол. Что тебе снилось, когда Джошуа отправил тебя в нокаут?

Нганну. Это шутка? Потому что я в вашем бою видел только, как он гонится за тобой, а ты всё время убегаешь. Я даже не понял, был ли это бой.

Пол. Нет. Видишь ли, ты не боксёр. Первое правило бокса — бей и не пропускай удары, понял? Работай ногами. Я не какой-нибудь неповоротливый здоровяк вроде тебя, который вязнет в песке. Ну что, посмотрим.

Нганну. С челюстью всё в порядке?

Пол. Видел, ты это сказал. Да, она в полном порядке, и сейчас мы узнаем, кто из нас лучший боксёр. Погнали. Добро пожаловать на шоу, дружище.