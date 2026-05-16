Фрэнсис Нганну — Филипе Линс: прямая видеотрансляция боя от «Чемпионата»

Спортивный портал «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ соглавного поединка дебютного турнира от промоушена MVP между 39-летним бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и 40-летним бразильцем Филипе Линсом.

Начало поединка между двумя опытными бойцами смешанных единоборств запланировано на 4:00 мск в ночь на 17 мая.

Промоушен Most Valuable Promotions (MVP) был создан 29-летним американским блогером и профессиональным боксёром Джейком Полом. Турнир, который состоится ближайшей ночью в Лос-Анджелесе, США, на арене «Интьют Доум» станет дебютным для лиги.