Немец Виктор Юрк на первых секундах боя нокаутировал соперника первым же ударом

В пятницу, 15 мая, в Мангейме, Германия, на «САП-Арене» состоялся вечер бокса, в карде которого 26-летний немецкий супертяжеловес Виктор Юрк провёл бой с 23-летним представителем Колумбии Эдвином Кастилльо.

Поединок завершился в первом раунде после первого удара, который нанёс Виктор по голове Кастилльо. Эдвин рухнул на ринг и не смог подняться, что принесло победу нокаутом Юрку.

Этот бой стал для немецкого атлета с корнями из России 14-м победным, 12 из которых он завершил досрочно. Два раза он выиграл судейскими решениями.

Для уроженца Колумбии это поражение стало третьим при 13 победах на счету в качестве профессионала.

