Ронда Роузи — Джина Карано: прямая видеотрансляция боя от «Чемпионата»

Спортивный портал «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ главного поединка дебютного турнира от промоушена MVP, в котором встретятся 39-летняя американка и член Зала славы UFC, являющаяся бывшей чемпионкой лиги Даны Уайта, Ронда Роузи и 44-летняя спортсменка и актриса Джина Карано.

Начало поединка запланировано на 6:05 мск.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 год выступала в WWE. Затем ушла в другой реслинг промоушен — ROH, но не пробыла там долго.

Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.