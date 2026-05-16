«У меня был преддиабет». Джина Карано заявила, что скинула 45 кг для боя с Рондой Роузи

43-летняя спортсменка и актриса Джина Карано рассказала о своей подготовке к бою с Рондой Роузи.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:05 МСК
«Чемпионат» проведёт прямую ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ дебютного турнира от промоушена MVP.

«Окей. Чувствительный пост, но вот она я. Только что прошла процедура взвешивания: 141,4 фунта (64,1 кг). С сентября 2024 года по сегодняшний день, 15 мая 2026 года, я сбросила 100 фунтов (45,4 кг). Мне больно это говорить и делиться этим, но я расскажу, потому что я чертовски тяжело работала каждую неделю на протяжении более полутора лет, чтобы сбросить этот вес. Это произошло не за одну ночь.

Если бы не эта невероятно сложная задача — бой с Рондой Роузи, я бы определённо не достигла этого. У меня был диагностирован преддиабет, в сентябре 2024 года мне было трудно просто ходить, и с тех пор я находилась на пути к восстановлению, чтобы превратиться обратно в спортсменку.

Это было тяжело, ОЧЕНЬ тяжело… нужно было так много узнать, слишком много, чтобы раскрыть здесь: взлёты, падения, вещи, которые я узнала поздно, но хотела бы узнать раньше, метод проб и ошибок — но я сделала это. Спасибо Ронде, которая терпеливо ждала, пока я сбрасывала этот вес, и дала мне смысл. Мне ещё так много нужно узнать и так много сделать в сфере здоровья, чтобы продолжать трансформировать своё тело, но сегодня я благодарю бога, своего мужа и свою семью за то, что они были рядом и поддерживали меня на всём пути.

Я молюсь, чтобы это вдохновило вас, где бы вы ни находились на своём пути к здоровью. Верьте, что надежда есть. Никогда не сдавайтесь. Окей… хватит эмоций, завтра у меня бой. Мы так много работали, чтобы попасть сюда. Смотрите!» — написала Карано в социальной сети Х.

