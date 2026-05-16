«Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию турнира MVР, где бои проведут Нганну и Роузи
Поделиться
Спортивный портал «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт прямую ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ дебютного турнира от промоушена MVP, который состоится в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, на арене «Интьют Доум».
Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:05 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано
Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 05:05 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс
Полный кард турнира MVP на 17 мая:
Ронда Роузи – Джина Карано — главный бой;
Фрэнсис Нганну – Филипе Линс — соглавный бой;
Нейт Диаз – Майк Перри;
Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
Фуми Энкута – Адриано Мораес;
Намо Фазил – Джейк Бабиан;
Давид Мгоян – Альберт Моралес;
Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.
Промоушен MVP создан американским блогером и профессиональным боксёром Джейком Полом.
Комментарии
- 16 мая 2026
-
15:10
-
14:46
-
14:00
-
13:37
-
13:00
-
12:49
-
12:18
-
11:25
-
10:33
-
10:03
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:30
-
07:25
-
07:00
-
00:17
-
00:09
-
00:07
-
00:05
- 15 мая 2026
-
23:11
-
23:05
-
22:13
-
22:06
-
21:29
-
21:21
-
20:41
-
20:36
-
20:30
-
19:42
-
19:29
-
18:20