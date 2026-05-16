«Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию турнира MVР, где бои проведут Нганну и Роузи
Спортивный портал «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт прямую ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ дебютного турнира от промоушена MVP, который состоится в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, на арене «Интьют Доум».

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:05 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано
Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 05:05 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс

Полный кард турнира MVP на 17 мая:

Ронда Роузи – Джина Карано — главный бой;
Фрэнсис Нганну – Филипе Линс — соглавный бой;
Нейт Диаз – Майк Перри;
Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
Фуми Энкута – Адриано Мораес;
Намо Фазил – Джейк Бабиан;
Давид Мгоян – Альберт Моралес;
Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.

Промоушен MVP создан американским блогером и профессиональным боксёром Джейком Полом.

