«Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию турнира MVР, где бои проведут Нганну и Роузи

Спортивный портал «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт прямую ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ дебютного турнира от промоушена MVP, который состоится в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, на арене «Интьют Доум».

Полный кард турнира MVP на 17 мая:

Ронда Роузи – Джина Карано — главный бой;

Фрэнсис Нганну – Филипе Линс — соглавный бой;

Нейт Диаз – Майк Перри;

Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;

Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;

Фуми Энкута – Адриано Мораес;

Намо Фазил – Джейк Бабиан;

Давид Мгоян – Альберт Моралес;

Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.

Промоушен MVP создан американским блогером и профессиональным боксёром Джейком Полом.