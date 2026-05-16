Впервые на чемпионате России по ММА подерутся девушки

Чемпионат России по смешанному боевому единоборству пройдёт в олимпийской столице России Сочи с 21 по 23 мая, о чём сообщила пресс-служба Союза ММА России.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, которые прошли региональные и окружные отборы и получили право представлять свои регионы на всероссийских соревнованиях.

В этом году девушки впервые примут участие в соревнованиях в официальном статусе, а значит, по итогам смогут претендовать на официальные разряды и титулы.

Расписание соревнований:
20 мая – день приезда и комиссия по допуску;
21 мая – официальное открытие чемпионата и первенства;
21 мая – отборочные поединки;
22 мая – полуфинальные поединки;
23 мая – финальные поединки.

