«Уму непостижимо». В MVP высказались о хейте со стороны фанатов Даны Уайта и UFC

Бывший финансовый директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Накиса Бидарян, работающий с промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP), высказался о критике лиги.

«Уму непостижимо, почему люди хотят, чтобы это событие провалилось, или отзываются о нём плохо, ведь это полезно не только для спорта, но и для спортсменов. И точно так же бой Пол — Тайсон стал самым просматриваемым боксёрским событием со времен Мохаммеда Али, что создало только больше возможностей, что создало только больше узнаваемости.

Я не проявляю неуважения к прессе. Дана Уайт любит обзывать прессу по-всякому, но есть так много парней в социальных сетях и СМИ, которые являются фанатами Даны или UFC, которые пытаются поливать грязью этот кард. И для меня это забавно. Смешно, что они не видят общей картины, а общая картина в том, что мы проводим масштабное мероприятие, которое коснётся гораздо большего, чем просто хардкорные фанаты ММА, которое привлечёт больше зрителей к этим спортсменам, которое создаст больше возможностей для ММА в целом за пределами одного дистрибьютора в США, которым является Paramount», — приводит слова Бидаряна MMA FIghting.