Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Уму непостижимо». В MVP высказались о хейте со стороны фанатов Даны Уайта и UFC

«Уму непостижимо». В MVP высказались о хейте со стороны фанатов Даны Уайта и UFC
Комментарии

Бывший финансовый директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Накиса Бидарян, работающий с промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP), высказался о критике лиги.

«Чемпионат» проведёт прямую ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ дебютного турнира от промоушена MVP.

«Уму непостижимо, почему люди хотят, чтобы это событие провалилось, или отзываются о нём плохо, ведь это полезно не только для спорта, но и для спортсменов. И точно так же бой Пол — Тайсон стал самым просматриваемым боксёрским событием со времен Мохаммеда Али, что создало только больше возможностей, что создало только больше узнаваемости.

Я не проявляю неуважения к прессе. Дана Уайт любит обзывать прессу по-всякому, но есть так много парней в социальных сетях и СМИ, которые являются фанатами Даны или UFC, которые пытаются поливать грязью этот кард. И для меня это забавно. Смешно, что они не видят общей картины, а общая картина в том, что мы проводим масштабное мероприятие, которое коснётся гораздо большего, чем просто хардкорные фанаты ММА, которое привлечёт больше зрителей к этим спортсменам, которое создаст больше возможностей для ММА в целом за пределами одного дистрибьютора в США, которым является Paramount», — приводит слова Бидаряна MMA FIghting.

Материалы по теме
MVP: Карано сбросила 45 килограммов! Теперь её ждёт бой с Роузи. LIVE
Live
MVP: Карано сбросила 45 килограммов! Теперь её ждёт бой с Роузи. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android