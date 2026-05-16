В Чечне боец ММА напал на пожилую соседку

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе, Джихад Юнусов вступил в конфликт с пожилой соседкой, облив её кофе и несколько раз ударив. Инцидент произошёл в Грозном.

Согласно имеющейся информации, конфликт произошёл из-за камеры наблюдения в подъезде, которую установили соседи Юнусова.

Джихад является уроженцем Грозного. В качестве профессионального бойца ММА Юнусов дебютировал в 2012 году. В своём рекорде Джихад имеет 19 побед и восемь поражений. Последний бой уроженец Грозного провёл в августе 2024 года на турнире АСА 178. Тогда он уступил решением судей Хафизу Сакибекову.