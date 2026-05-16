Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Чечне боец ММА напал на пожилую соседку

В Чечне боец ММА напал на пожилую соседку
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе, Джихад Юнусов вступил в конфликт с пожилой соседкой, облив её кофе и несколько раз ударив. Инцидент произошёл в Грозном.

Согласно имеющейся информации, конфликт произошёл из-за камеры наблюдения в подъезде, которую установили соседи Юнусова.

Джихад является уроженцем Грозного. В качестве профессионального бойца ММА Юнусов дебютировал в 2012 году. В своём рекорде Джихад имеет 19 побед и восемь поражений. Последний бой уроженец Грозного провёл в августе 2024 года на турнире АСА 178. Тогда он уступил решением судей Хафизу Сакибекову.

Материалы по теме
Боец ММА Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android