Бывший чемпион One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин ответил, в каком случае будет готов вернуться в ММА.

«Может, на 84 килограмма за четвёртым поясом, тронуть этот паровоз? Представляешь, что будет? Думаю сейчас сесть на диету на Алтае, до сотки скинуть. Если до сотки скину и буду себя хорошо чувствовать где-то месяц. Эти пояса понятно, я, может, оставлю, и чисто на 84 килограмма залететь, такой перфоманс замутить с Кристианом Ли, который всех переезжает. Вот мне такие вызовы нравятся. Я был же 84 килограмма в своей жизни, я сделаю. Когда я 90 сделал, я был свежий – я бы убрал ещё шесть, 100%. Просто чуть дольше времени надо», – сказал Малыхин в интервью Sport24.