Вице-премьер правительства Чечни отреагировал на избиение пожилой женщины бойцом ММА

Вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал видео, на котором боец смешанных единоборств Джихад Юнусов ударил пожилую женщину.

«Понимаю, что нашим недоброжелателям очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе сложилась ситуация, при которой женщины не защищены. Но благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики. Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесёт заслуженное наказание», – приводит слова Дудаева ТАСС.