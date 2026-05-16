Царукян опроверг мнение, что причиной поражения Чимаева стала работа с тренером Калавиттой

Царукян опроверг мнение, что причиной поражения Чимаева стала работа с тренером Калавиттой
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что Сэм Калавитта, являющийся тренером его друга Хамзата Чимаева, сыграл незначительную роль в поражении Борза в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Когда ты проигрываешь, все пытаются найти оправдания. Но когда Хамзат завоевал свой титул, все сказали: «Тренер Сэм отлично поработал…» Люди всегда будут что-то говорить, и к этому нужно быть готовым… Силовые и кардиотренировки — это не ММА. Они развивают выносливость, но если вы не боретесь, не спаррингуете, не работаете над техникой, то эти тренировки в зале вам не помогут. Это всего 5%, максимум 10% от того, что необходимо в бою по ММА. Это не так уж важно», — приводит слова Царукяна портал Sherdog.

Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
