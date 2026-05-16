Чарльз Оливейра раскрыл, где планирует провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт своего следующего боя в североамериканской лиге.

«Я до сих пор не знаю, когда вернусь. Это может произойти в августе, сентябре или даже в октябре, когда, как мне сказали, UFC планирует провести турнир в Сан-Паулу. Если я понадоблюсь им, чтобы собрать полную арену, то буду готов», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.

Бразильский боец имеет в своём профессиональном рекорде 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. В профи Чарльз дебютировал в 2008 году.