Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день ЧЕ

Сегодня, 16 мая, в Тбилиси (Грузия) стартовал чемпионат Европы по самбо, на котором также выступает сборная России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступления членов национальной команды.

Среди женщин в спортивном самбо золотые медали завоевали Маргарита Барнева (до 50 кг), Яна Джумаева (до 59 кг) и Анастасия Филиппович (до 72 кг). Также отметим, что Альбина Чоломбитько стала серебряным призёром ЧЕ.

Среди мужчин в боевом самбо золото завоевали Валерий Ергалов (до 58 кг), Имамшамиль Гусенов (до 71 кг), Савелий Солдатенков (свыше 98 кг), а Кирилл Харьков стал серебряным призёром в категории до 88 кг.

В спортивном самбо среди мужчин Рамазан Цику завоевал серебро в категории до 64 кг, а Рамед Гукев (до 79 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг) стали бронзовыми призёрами чемпионата.

Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российская команда выступает на соревнованиях в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном.