Усик ответил, заинтересован ли ещё в бое с Джейком Полом

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, интересен ли ему всё ещё бой с 29-летним популярным американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Я не знаю, потому что Джейк теперь мой друг. Думаю, бой с Джейком невозможен. Это медийный поединок, цель которого — привлечь ещё больше людей в профессиональный бокс и единоборства в целом. Знаете, как было, когда мы в детстве смотрели фильмы и спорили: «Кто сильнее — Ван Дамм или Чак Норрис? Или Сталлоне, или кто-то ещё?» Всё, что происходит в современном мире, — это шоу, типа кино. А мы просто актёры в этом фильме», — приводит слова Усика портал Associated Press.