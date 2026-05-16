«Людям нужно зрелище». Усик — о бое с Верхувеном

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался насчёт своего предстоящего поединка с экс-обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. Их бой состоится 23 мая в Египте вблизи пирамид Гизы.

«Рико — абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, а я — по боксу. Для болельщиков это [наш бой] неплохо. Большинство людей не очень хорошо разбираются в профессиональном спорте. Они просто смотрят на картинку, а людям нужно зрелище. Мы, в свою очередь, прошли определённый этап побед и достижений. Теперь мы какое-то время будем на слуху, а потом вернёмся к боям с боксёрами, потому что у нас есть определённый план», — приводит слова Усика издание Associated Press.

