«Мне хотелось драться». Фрэнсис Нганну заявил, что UFC и PFL не давали ему бои

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в UFC и PFL не давали ему бои, о которых он постоянно просил.

«Даже когда у меня были долгосрочные контракты, я ничего не контролировал. Так было в UFC: у меня был контракт на восемь боёв, а я дрался всего раз в год. Мне хотелось драться, но не мог получить бой. Это было не то, чего я хотел. В последние годы я выступал в PFL и требовал боёв, но не получал их. В чём была разница? Теперь, когда я свободный агент, у меня есть выбор. Я открыт для разных возможностей, а не для того, чтобы ввязываться в долгосрочные контракты. Такие контракты выгодны только организациям, а не бойцам. В них нет никаких гарантий.

Я подумал, что предложение, которое поступило от MVP, интересное. У меня нет планов на будущее, потому что нет никаких гарантий. Да, у меня контракт на один бой. Я надеюсь, что Netflix останется в игре и что у них всё получится. Чтобы MVP и Netflix продолжали давать возможность выступать другим бойцам, которые находятся в других организациях или хотят уйти из других промоушенов», — приводит слова Нганну портал AgFight.