Клуб «Ахмат» исключил бойца ММА Джихада Юнусова после нападения на пожилую женщину

Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил бойца смешанных единоборств Джихада Юнусова после избиения пожилой женщины в подъезде.

«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб «Ахмат», по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики — министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключён из клуба.

Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем.

Мы призываем всех спортсменов и представителей нашей республики осознавать свою ответственность за свои действия. Каждый из нас является лицом Чеченской Республики, и от нашего поведения зависит не только наша личная репутация, но и имидж всего народа», — сказано в пресс-релизе.