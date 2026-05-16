Главная Бокс/ММА Новости

Клуб «Ахмат» исключил бойца ММА Джихада Юнусова после нападения на пожилую женщину

Клуб «Ахмат» исключил бойца ММА Джихада Юнусова после нападения на пожилую женщину
Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил бойца смешанных единоборств Джихада Юнусова после избиения пожилой женщины в подъезде.

«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб «Ахмат», по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики — министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключён из клуба.

Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем.

Мы призываем всех спортсменов и представителей нашей республики осознавать свою ответственность за свои действия. Каждый из нас является лицом Чеченской Республики, и от нашего поведения зависит не только наша личная репутация, но и имидж всего народа», — сказано в пресс-релизе.

