Пратес: было бы здорово подраться с победителем боя Махачев — Гарри и стать чемпионом UFC

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, что надеется стать следующим претендентом на титул UFC и стать чемпионом к концу года.

«Я думаю, что мой следующий бой будет за пояс. У меня три победы, три нокаута, три бонуса, и двумя из трёх моих соперников были бывшие чемпионы. Так что я думаю, что да [следующий поединок будет за титул]. Было бы здорово [встретиться с победителем противостояния Махачев — Гарри] в ноябре или декабре. Стать чемпионом по итогам года было бы чертовски здорово.

Реванш с Гарри будет грандиозным. Я думаю, что это тот бой, которого хочу больше всего, особенно с поясом на кону. Но победить Ислама также было бы здорово, потому что он лидер в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Победа над ним тоже была бы очень хороша. А кроме этого, я получу бонус и пояс», — приводит слова Пратеса портал AgFight.