Нганну: ошибка UFC заключалась в том, что они задели моё самолюбие, перестали меня уважать

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что сподвигло его разорвать контракт с сильнейшей организацией в мире в 2023 году.

«Дело было не в деньгах. Думаю, ошибка UFC заключалась в том, что они задели моё самолюбие. Я почувствовал, что меня перестали уважать. Думаю, именно тогда у меня появилась мысль: «Ладно, пожалуй, я расторгну этот контракт». Дело в том, что, и это меня очень беспокоит, когда что-то задевает моё самолюбие, мне становится всё равно. Иногда я думаю: «Ладно, мне всё равно, если это положит конец моей карьере», — приводит слова Нганну портал BJ Penn.