Экс-чемпион UFC назвал топ-5 лучших футболистов в истории

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну назвал топ-5 величайших футболистов в истории в интервью пресс-службе Netflix Sports.

Топ-5 величайших футболистов в истории по версии Фрэнсиса Нганну

1. Роналдиньо.

2. Роналдо.

3. Марадона.

4. Пеле.

5. Роже Милла.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах. В последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.