Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В АСА прокомментировали новость о том, что бывший боец лиги Юнусов избил пожилую женщину

В АСА прокомментировали новость о том, что бывший боец лиги Юнусов избил пожилую женщину
Комментарии

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов высказался насчёт того, что бывший боец лиги Джихад Юнусов избил пожилую женщину в подъезде своего дома.

«Хотел бы высказаться по ситуации с Джихадом Юнусовым. Свой последний бой в лиге АСА он провёл два года назад, после чего было принято решение освободить спортсмена от контракта. Причина — серия из поражений, которая насчитывала уже три поединка. И, когда сегодня в СМИ пишут: «Боец лиги АСА сделал то-то и то-то…» — вам нужно уточнять информацию. Юнусов давно не является бойцом АСА, и лига не несёт никакой ответственности за то, что он делает. И АСА не одобряет такое поведение: будь то действия тех, кто на контракте, или тех, кто от него освобождён», — написал Бибулатов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
В Чечне боец ММА напал на пожилую соседку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android