В АСА прокомментировали новость о том, что бывший боец лиги Юнусов избил пожилую женщину

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов высказался насчёт того, что бывший боец лиги Джихад Юнусов избил пожилую женщину в подъезде своего дома.

«Хотел бы высказаться по ситуации с Джихадом Юнусовым. Свой последний бой в лиге АСА он провёл два года назад, после чего было принято решение освободить спортсмена от контракта. Причина — серия из поражений, которая насчитывала уже три поединка. И, когда сегодня в СМИ пишут: «Боец лиги АСА сделал то-то и то-то…» — вам нужно уточнять информацию. Юнусов давно не является бойцом АСА, и лига не несёт никакой ответственности за то, что он делает. И АСА не одобряет такое поведение: будь то действия тех, кто на контракте, или тех, кто от него освобождён», — написал Бибулатов в своём телеграм-канале.