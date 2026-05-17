Нганну ответил, кого считает фаворитом в бою Роузи — Карано

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну ответил, кого считает фаворитом в бою между Рондой Роузи и Джиной Карано. Их бой станет главным событием дебютного турнира по смешанным единоборствам MVP 17 мая. «Чемпионат» в своём телеграм-канале проведёт видеотрансляцию поединка.

«В этот раз я выберу Ронду. Несмотря на то что Джина выглядит очень спокойной и подготовленной, похоже, что у Ронды ещё есть запал. Это было заметно на пресс-конференции», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 год выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.