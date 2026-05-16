Сауль Альварес проведёт следующий бой за титул чемпиона WBC в сентябре

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведёт следующий бой против француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли за титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг. Об этом сообщает пресс-служба Riyadh Season.

Согласно официальной информации, их бой пройдёт в сентябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

Мбилли, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде в боксе имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.