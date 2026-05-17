Сауль Альварес прокомментировал анонс боя за титул WBC против непобеждённого боксёра

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес прокомментировал анонс боя против непобеждённого француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли. Их поединок пройдёт в сентябре в Эр-Рияде.

«После стольких лет в этом виде спорта моя мотивация осталась прежней: бросать себе вызов, представлять Мексику и продолжать укреплять своё наследие. Мбилли непобедим и является великим бойцом, и я это уважаю. Но я всегда сосредоточен на подготовке, выступлении и на том, чтобы подарить болельщикам ещё один великолепный вечер бокса. 12 сентября в Эр-Рияде мы начнём новую главу с той же дисциплиной, амбициями и целеустремлённостью, которые сопровождали меня на протяжении всей карьеры», — приводит слова Альвареса пресс-служба Riyadh Season.