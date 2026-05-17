Фрэнсис Нганну — Филипе Линс: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 5:05 мск

Сегодня, 17 мая, состоится дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в третьем по значимости событии которого пройдёт бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.

В профессиональном рекорде Филипе в смешанных единоборствах 18 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и пять поражений.