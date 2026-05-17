Ронда Роузи — Джина Карано: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:05 мск

Сегодня, 17 мая, состоится дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в главном событии вечера которого пройдёт бой между членом Зала славы UFC, бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 год выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.