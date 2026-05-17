Николай Веретенников проиграл Калинну Уильямсу в первом раунде на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 276. В рамках турнира представителем Казахстана Николай Веретенников встретился с американцем Калинном Уильямсом.

Бой закончился победой американца в первом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Веретенников потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 14 побед. Николай потерпел второе поражение в UFC в последних трёх боях.

В главном событии турнира англичанин Арнольд Аллен встретится с бразильцем Мелкизаэлем Костой. В соглавном бою кореец Ту Хо Чхве подерётся с представителем Бразилии Даниэлем Сантосом.