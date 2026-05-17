Царукян едва не подрался с Фазилом на турнире MVР

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян едва не подрался с иракским бойцом Намо Фазилом на турнире по смешанным единоборствам лиги MVP.

На арене Царуян и Фазил беседовали на повышенных тонах, после чего Царукян попытался прорваться через заграждение, но его остановила охрана.

В третьем по значимости событии турнира пройдёт бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом.

«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 5:05 мск. Также отметим, что «Чемпионат» проведёт в своём телеграм-канале ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ.

