Царукян едва не подрался с Фазилом на турнире MVР

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян едва не подрался с иракским бойцом Намо Фазилом на турнире по смешанным единоборствам лиги MVP.

На арене Царуян и Фазил беседовали на повышенных тонах, после чего Царукян попытался прорваться через заграждение, но его остановила охрана.

В третьем по значимости событии турнира пройдёт бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом.

