Царукян едва не подрался с Фазилом на турнире MVР

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян едва не подрался с иракским бойцом Намо Фазилом на турнире по смешанным единоборствам лиги MVP.
На арене Царуян и Фазил беседовали на повышенных тонах, после чего Царукян попытался прорваться через заграждение, но его остановила охрана.
В третьем по значимости событии турнира пройдёт бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом.
«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 5:05 мск. Также отметим, что «Чемпионат» проведёт в своём телеграм-канале ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ.