Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора, назвав дату боя и соперника

UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора, назвав дату боя и соперника
Комментарии

Конор Макгрегор официально вернётся в UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. Ирландец подерётся 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena против Макса Холоуэя.

Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Последний бой ирландец провёл летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон. Холлоуэй в марте этого года на UFC 326 проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейре.

Напомним, это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

Материалы по теме
Лобов добился своего. Макгрегору пришлось откупиться от бывшего друга
Лобов добился своего. Макгрегору пришлось откупиться от бывшего друга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android