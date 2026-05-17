Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP

Сегодня, 17 мая, проходит дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в третьем по значимости событии которого прошёл бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом.

Нганну нокаутировал своего соперника в концовке первого раунда и забрал победу.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.

В профессиональном рекорде Филипе в смешанных единоборствах 18 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и шесть поражений.

